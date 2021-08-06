لأول مرة منذ انفصالهما.. دينا الشربيني تظهر الى جانب عمرو دياب.. وتكهنات حول عودتهما!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 أغسطس 2021 06:50 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنان المصري عمرو دياب ، ظهر فيها مع حبيبته السابقة – الفنانة دينا الشربيني – والتي كانت تقف على يمينه بينما كان يحيطهم عدد كبير من نجوم الفن المصري.

وتساءل الكثيرون حول حقيقة عودة عمرو دياب لحبيبته دينا الشربيني مرة أخرى، ولكن تبين أن الصورة من كواليس إعلان لإحدى منصات الفيديوهات التي يشارك بها عدد كبير من النجوم على راسهم الهضبة، ولم يتم التاكد من عودة الثنائي للارتباط مجددا.

وبحسب مواقع مصرية فأن عمرو دياب ودينا الشربيني التقيا في المملكة العربية السعودية في حدث خاص بمنصة جديدة يتم إطلاقها خاصة برسائل المشاهير، تحمل اسم (يلا)، تعاقدت مع العديد من نجوم الوطن العربي منهم الهضبة ودينا الشربيني ويسرا وشيكو وغادة عادل وهيفاء وهبي وهنيدي.

وتعاقد الهضبة مع تلك المنصة بمقابل 2 مليون دولار أمريكي، حيث إن تلك المنصة يستطيع من خلالها الجمهور التواصل مع النجم الذي يحبه، ويطلب منه تهنئة أو ما شابه لمناسبة خاصة به بمقابل مادي يبدأ من 100 دولار أمريكي.

يأتي ذلك بعدما، واجهت الفنانة دينا الشربيني موقفا محرجا خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”.

ووجه إليها أحد المراسلين سؤالا عن المطرب عمرو دياب وقال :” لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاولين التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟”.

وهو ما جعل دينا الشربيني تنفعل وتنسحبت من أمام الكاميرات، وقالت:”انتوا فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا”.