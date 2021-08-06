كتب امير فتحي في الجمعة 6 أغسطس 2021 06:50 صباحاً - فاجىء الفنان السعودي رابح صقر جمهوره بالكشف عن نيته إلغاء متابعة مواطنه الفنان عبد المجيد عبد الله بسبب قيام الاخير بإلغاء متابعته له.
جاء ذلك في تغريدة وجه رابح صقر من خلالها سؤالا للمتابعين لمعرفة رأيهم بإستمراره بمتابعته أو إلغاء ذلك.
وكتب رابح صقر على حسابه الخاص على تويتر:”سؤال الى جمهوري الحبيب والعزيز على قلبي ، بما أنا عبدالمجيد عبدالله لاغي متابعتي، وانا جالس أتابعه الأفضل ألغي المتابعه ولا أستمر في متابعته، يهمني رأيكم”.
وقد تدخل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، على الخلاف بين المطربين السعوديين رابح صقر وعبدالمجيد عبدالله.
وكتب “آل الشيخ” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “كلكم إخوان وعينين في راس وفنانين كبار ونحبكم كلنا”، مشيرا إلى المطربين.
كانت هذه تفاصيل خبر رابح صقر يفاجئ الجمهور بنيته إلغاء متابعة عبدالمجيد عبدالله لهذا السبب.. وتركي آل الشيخ يتدخل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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