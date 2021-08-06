شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيمشن The Boss Baby: Family Business يحقق 70مليون دولار فى 33 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن The Boss Baby، الذى طرح تحت اسم The Boss Baby: Family Busine، إيرادات وصلت إلى 70 مليونا و 880 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 2 يوليو الماضى بـ دورالعرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 53 مليونا و 754 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و 17 ملايين و 126 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم. وكان حصل فيلم The Boss Baby: Family Business على تقييم سيئ وصل إلى 64%، وذلك من قبل مجموعة من النقاد العالميين، وصل عددهم إلى 64 ناقدًا، وذلك بعد طرح العمل بـ دور العرض المختلفة في 2 يوليو الجارى.

بينما حصل The Boss Baby: Family Business على تقييم 90% من قبل أكثر من 250 مشاهدا وذلك على موقع Rotten Tomatoes.

وكان قد حقق الجزء الأول من فيلم The Boss Baby أكثر من 300 مليون دولار أمريكى فى السوق الأجنبية، حسبما أفاد boxofficemojo وهو الفيلم الذى تدور أحداثه حول طفل ذى قدرات خاصة، يسعى لإيقاف مؤامرة غادرة من قبل المدير التنفيذى لشركة جرو.

الفيلم من بطولة أليك بالدوين، وباتون أوزوالت، وستيف بوشيمى، وليزا كودرو، وجيمى كيميل، وفيفان يى، ومن تأليف مارلا فرازى، ومايكل مكوليرس، وإخراج توم ماكجراث مخرج فيلم Megamind وThe Penguins of Madagascar وMadagascar.