شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة لينا شاماميان تختتم فعاليات مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية ..غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم المطربة السورية لينا شاماميان فعاليات مهرجان الصيف الدولى الـ19 الذى ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، بحفل موسيقى السبت 7 أغسطس بالقاعة الكبرى فى تمام الساعة 8:30 مساء.

كانت لينا شاماميان قد قدمت تتر مسلسل "إلا أنا" بعنوان "هنعيش ونشوف"، من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى.‏

مسلسل "إلا أنا"، دراما مختلفة غاصت في عالم المرأة والمجتمع، وحكاياته مستوحاه من أحداث وقصص حقيقية، على مدار أكثر من 60 حلقة، تقدم حكايات مختلفة بأبطال مختلفين في كل حكاية، وشارك في بطولته توليفة من النجوم، منهم درة وكندة علوش ووفاء عامر وجميلة عوض وأروى جودة وحنان مطاوع وصبري فواز وشيري عادل وريهام عبد الغفور، وخاضت لينا عبر الأغنية أولى مغامراتها في الغناء باللهجة المصرية.