شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم الأكشن الجديد Kate .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشبكة المنتجة لـ فيلم الأكشن الجديد Kate، عن أول لقطات من العمل، الذى سيطرح في 10 سبتمبر المقبل، وحصد الفيديو إعجاب الكثير من متابعى الشبكة وهذه الفئة من الأفلام، حيث كشف الفيديو الترويجى عن حبكات درامية جديدة، وبعض لقطات الأكشن المشوقة.

وتدور أحداث الفيلم حول مطاردة عنيفة لقاتلة في آخر مهمة كلفت نفسها بتنفيذها، حيث تتمتع "Kate" بدقة عالية ومهارة خارقة في مهنتها، مما يجعلها النموذج المثالي لقاتلة مجهزة جيدا ويضعها في أعلى القمة في مجالها. ولكنها حين تخطئ هدفها في عملية اغتيال في طوكيو على غير المعتاد، تدرك سريعا بأنها تعرضت للتسمم في عملية إعدام بطيئة تمنحها أقل من 24 ساعة لتنتقم من قاتليها، وفيما يتدهور جسدها سريعا، تتوطد علاقة "Kate" بشكل غير متوقع مع ابنة أحد ضحاياها السابقين.

فيلم Kate من إخراج سيدريك نيكولاس ترويان، ومن بطولة ماري إليزابيث وينستيد، تادانوبو أسانو، ميافي، ميشيل هويسمان، تقديم ميكو مارتينو، مع جون كونيمورا، وودي هارلسون.