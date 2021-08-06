الأحد.. علي الهلباوي يقابل جمهور الإسكندرية على مسرح سيد درويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يلتقي المنشد علي الهلباوي، بجمهور الإسكندرية، في الثامنة من مساء الأحد 8 أغسطس، على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، ليقدم لهم، مجموعة من الابتهالات والقصائد الصوفية.

ويتضمن برنامج الحفل: أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتي، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا سميتك الجنة.

يُذكر أن علي الهلباوي ابن المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي، بدأ الغناء في عمر 17 عاما مع فرقة "الهلباوي"، ثم انفصل تدريجيا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذي يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والانشاد، قدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة .