جيهان الشماشرجي تلتقي عمر الشناوي وصدقي صخر في "دليلك الذكي إلى الطلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة جيهان الشماشرجي لتصوير مشاهدها في مسلسل "دليلك الذكي إلى الطلاق"، والمأخوذ من المسلسل الأمريكي الشهير Girlfriends' Guide to Divorce، وذلك بعد انتهائها من تصوير 3 أفلام روائية قصيرة من المقرر مشاركتهم في المهرجانات السينمائية قريباً.

ونشرت جيهان على صفحتها الرسمية بـ إنستجرام صور ة من كواليس التصوير مع الفنان عمر الشناوي وصدقي صخر.

وتدور أحداث مسلسل دليلك الذكي إلى الطلاق المأخوذ من Girlfriends' Guide to Divorce، حول كاتبة لديها شهرة واسعة ومؤلفاتها هي الأكثر مبيعًا، ولكنها تخفي أمر انفصالها هي وزوجها، لتعيش فترة انتقالية من كاتبة إلى امرأة أربعينية تواجه الطلاق، وتبدأ نقاشات مع صديقاتها للحصول على حياة سعيدة، ومن المقرر عرض المسلسل قريبًا.

المسلسل من بطولة إنجي المقدم وعمر الشناوي وتتولي شركة S Productions للمنتجة سالي والي إنتاج المسلسل، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

جيهان الشماشرجي، ممثلة شابة اهتمت في بداية مسيرتها الفنية بالأعمال اليدوية فتخصصت في تصميم المجوهرات وأطلقت علامتها التجارية الخاصة بعد دراستها الأدب الإنجليزي في الجامعة.

درست چيهان أيضاً الرقص المعاصر وقدمت عروضًا للرقص المعاصر على مسرح الجامعة الأمريكية.

وبدأت مسيرتها الدرامية في مسلسل "لعبة النسيان"، بعدها قدمت شخصية نانسي في الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، ثم شاركت في مسلسل "نمرة اتنين" في حلقة 'أنت فين؟' وشاركت في الجزء الثالث من المسلسل الشهير "الآنسة فرح"، بجانب مشاركتها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، ومسلسل "بين السما والأرض" المأخوذ من قصة لنجيب محفوظ.