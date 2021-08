شركة إيطالية تطالب كيندال جينر بـ1.8 مليون دولار.. والسبب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 أغسطس 2021 04:34 صباحاً - رفعت علامة الأزياء الإيطالية "ليو جو" دعوى قضائية ضد عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" بدعوى انتهاكها لشروط عقد عرض أزياء يتطلب منها الظهور في جلستين، وفقًا لشكوى قانونية قدمها ليو جو.



نص الدعوى القضائية



وقد ذكر موقع "رويترز" أنه في نص الدعوى القضائية - التي تم تقديمها في وقت متأخر من يوم الإثنين في محكمة المقاطعة الأمريكية في مانهاتن – شاركت "جينر" فقط في أول جلسة من جلستي التصوير المخطط لهما، ولم تحضر أبدًا في الثانية والتي كان من المقرر إجراؤها في الأصل في مارس 2020 ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا للشكوى، تسعى علامة الأزياء "ليو جو" للحصول على تعويضات لا تقل عن 1.8 مليون دولار.



تصريحات ليو جو

كيندال جينر - الصورة من حسابها على إنستغرام



تقول "ليو جو" الشكوى إنها دفعت بالفعل 1.35 مليون دولار لـ"جينر" مقابل الخدمات التي يغطيها عقد 2019، إنها حاولت إعادة جدولة جلسة التصوير الثانية عدة مرات لكنها لم تحصل على أي رد من "جينر" وقد فشلت في وقت لاحق في استرداد مدفوعاتها إلى العارضة.



صمت من جانب "كيندال جينر"



لم تتمكن رويترز من الاتصال بـ"جينر"، 25 عامًا، أحد أفضل العارضين في العالم الذين صعدوا إلى الشهرة في البرنامج التلفزيوني الواقعي "Keeping Up with the Kardashians". ولم يرد وكلاؤها، The Society Model Management. كما لم يتسن على الفور الوصول إلى شركة علاقات عامة تمثل ليو جو للتعليق.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"