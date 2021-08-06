شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلادها على المسرح ومرور 100يوم على عرض "سيد درويش".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة لقاء سويدان بعيد ميلادها على مسرح البالون بالعجوزة بعد انتهاء عرض مسرحيتها "سيد درويش"، بحضور ابنتها جومانا وبمشاركة صناع العمل والجمهور الحاضر الذى حرص على تهنئتها، كما احتفل صناع العمل بنفس الوقت على مرور 100 يوم على عرض مسرحية "سيد درويش" التي نالت إعجاب وإشادات عدد كبير من الفنانين والنقاد والجمهور.

وتستعد الفنانة لقاء سويدان للسفر لمدينة الإسكندرية، من أجل عرض مسرحيتها "سيد درويش" التى يشاركها في بطولتها الفنان ميدو عادل، على مسرح محمد عبد الوهاب يوم السبت الموافق 7 أغسطس.

يذكر أن مسرحية "سيد درويش" يقوم ببطولتها الفنان ميدو عادل مشخصًا دور فنان الشعب سيد درويش، وتشاركه الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر، علاء الحريرى، محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.