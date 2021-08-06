شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على يشارك فى فيلم "روحى لك" أمام إيهاب فهمى ومنة فضالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الممثل الشاب أحمد على، تصوير فيلم "روحى لك" من بطولة إيهاب فهمى، ومنة فضالى، ومروة عبد المنعم، وأحمد سلامة، وعمرو عبد العزيز، وشريف باهر، ومدحت تيخة، وإسلام إسماعيل، ومن تأليف ناجي عبد الله، وإخراج مازن نيازى.

وبدأ صناع العمل تصوير أول مشاهد "روحى لك"، أمس الخميس، بحضور إيهاب فهمى، ومنة فضالى، ويعد الفيلم رومانسى كوميدى، ويجسد فيه أحمد على شخصية "عامل دليفرى" فى محل بيتزا يتردد على فيلا أكثر من مرة، وفجأة يحدث شيء يغير مجرى الأحداث.

وقال أحمد على إنه على فخور بالعمل مع مخرجين كبار مثل: منال الصيفى، ومحمود كامل، وأكرم فريد، ومعتز حسام، مضيفًا أن مسلسل "جمال الحريم" نقله فى مشواره الفنى.

يذكر أن أحمد على شارك فى مسلسلات: القمر آخر الدنيا، جمال الحريم، شقة 6، وفى السينما شارك فى فيلم ثانية واحدة، وآل هارون.