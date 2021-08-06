شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تحيى حفلاً غنائيًا اليوم بمدينة العلمين .. أقل من 15 عامًا يمتنعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشعل النجمة روبى الساحل الشمالى بحفل غنائى اليوم الجمعة فى مدينة العلمين، ضمن الحفلات التى تقام بمدينة العلمين خلال الصيف الحالى، وتقدم العديد من أغانيها الجديدة والقديمة، حيث نفذت تذاكرالحفل التى تتراوح بين ثلاث فئات، وهم 500 جنيه و1000 جنيه و2000 جنيه لفئة الـvip، وحددت الجهة المنظمة شرطًا واحدًا فقط وهو ممنوع دخول الحفل لأقل من 15 عامًا.

يذكر أن روبى عادت إلى عالم الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد يحمل اسم "حتة تانية"، والذى روجت له مؤخرا فى حفل أقيم عند سفح الأهرامات، وتصدرت محركات البحث والسوشيال ميديا مشاهد رقصها التى تفاعل معه الآلاف.

وطرحت روبي أغنية "أمك وأبوك"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، والأغنية هى أولى أغاني "الميني ألبوم" الجديد "على سهوة" الذى تطرحه في صيف 2021 ويضم 5 أغاني.