شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا صلاح عبد الله تكشف تفاصيل إصابة والدها بأزمة قلبية وموعد عودته للتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المذيعة دنيا صلاح عبد الله تفاصيل إصابة والدها الفنان الكبير صلاح عبد الله، بأزمة قلبية خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنه شعر بآلام فى صدره وتم نقله إلى المستشفى وإجراء عملية قسطرة فى القلب وتركيب دعامة، مؤكدة أنه حالته الآن مطمئنة وأن الأطباء سمحوا له باستكمال تصوير أدواره الفنية بعد عدة أيام راحة.



دنيا مع والدها الفنان صلاح عبد الله

وقالت دنيا، عبر حسابها على فيس بوك: "سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبى يا بابا، أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو فى أى خبر غلط نزل".

وكشفت دنيا، تفاصيل إصابة والدها الفنان الكبير: "أول امبارح بليل بابا حس بألم فى الصدر وعلى طول رحنا المستشفى واللى حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة فى القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت، ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة وبإذن الله نخرج من المستشفى بكره، والدكاترة طمنونا إنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله".

واختتمت دنيا: "دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب.. وزى ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن حالة وهتروح لحالها".



دنيا صلاح عبد الله

وانضم الفنان الكبير صلاح عبد الله إلى فريق عمل مسلسل "رمضان كريم 2"، بدلا من الفنان الراحل محمود الجندى الذى كان من أبطال الجزء الأول فى المسلسل، ويستعد المخرج سامح عبد العزيز حاليا لتصوير أحداث الجزء الثانى من المسلسل خلال شهر أكتوبر المقبل.