شكرا لقرائتكم خبر عن الشهرة لا تعكس سعادة الفنان .. مشاهير زاروا عيادة الطبيب النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشهرة والثراء لايعكسان بالضرورة رضا وسعادة على أصحابها، فهم ليسوا بمنأى عن أمراض نفسية عديدة كالاكتئاب، وحسب ما خلص إليه علماء الطب النفسى وباحثوه فإن الممثلين والموسيقيين والكتاب عرضة أكثر من غيرهم لهذه الأنواع من الأمراض.

ففى عام 2009 ذكرت دراسة نشرها "جورنال أوف فينومينولوجيكال سايكولوجي" أن الشهرة التى تجلب المال وخلود الذكر والتميز عن الناس غالبا ما يكون لها ثمن على مستوى الصحة النفسية، وأن صورة الشخص المشهور قد تختلف تماما عن الصورة الحقيقة البعيدة عن الأضواء.

أمس صرحت الفنانة فرح الزاهد بأنها تعانى من مرض OCD أو الوسواس القهرى خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" وخلال الحلقة اعترفت فرح الزاهد بأنها تعانى من مرض الوسواس القهرى، مضيفة أن أى شخص يمكن أن ينتحر بسبب هذا المرض.

وأضافت فرح الزاهد: أعانى من مرض الوسواس القهرى منذ فترة وأرى أنه عبارة عن كابوس ، لافتة إلى أنه ليس مرض للتباهى والإصابة بهذا المرض تؤدى إلى الانتحار، وأوضحت أن مرض الوسواس القهرى أنواع وأنا لست مصابة بهذه الأنواع كلها ولكن مصابة بمعظمها، ومنذ صغرى وأنا أقوم بعمل تصرفات غريبة لا يفعلها كل الناس، مؤكدة: "كان لدى 7 سنوات وكنت أشك أن دولابى أغلق أم لا أكثر 20 مرة .

وأعلن عدد من الفنانين في وقت سابق زيارتهم لعيادات الأطباء النفسيين، إذ كشفت الفنانة يسرا أنها مرت بفترات نفسية صعبة، خاصة بعدما فقدت اثنتين من خالاتها، وقالت إنها ظلت تفكر فى الموت كثيراً لذلك لجأت إلى طبيبة نفسية فى أمريكا عام 1982، وظلت تجيب عن أسئلتها وهى تبكى، وعندما انتهت من الإجابة عن الأسئلة سألتها الطبيبة عن الوقت الذى قضته معها، فأخبرتها يسرا بأنها ساعة واحدة فقط، لكن الطبيبة أجابتها بأنها ظلت تبكى لمدة 4 ساعات متواصلة.

الفنانة التونسية هند صبرى أصيبت بمرض نفسى حينما كانت فى الـ17 من عمرها، وكشفت فى مقابلة خلال أحد البرامج الفضائية أن السبب هو انفصال والديها، حيث تأثرت كثيراً بهذا الانفصال وخضعت للعلاج النفسي، وكررت صبرى فى أحاديث تلفزيونية أخرى أنها تحب العيادات النفسية والدكاترة النفسيين.

الفنانة دينا الشربينى صرحت بأنها خلال فترة من حياتها أصيبت بمرض الاكتئاب وذهبت إلى طبيب نفسى بعد شعورها بأن هناك أكثر من شخصية داخلها، لذا لجأت إلى طبيب نفسى لكى تفهم حقيقة الأمر.

الفنان السورى باسل خياط من الفنانين الذين تعرضوا لأزمة نفسية شديدة بعد انفصاله عن حبيبته، ليقرر الذهاب إلى طبيب نفسى و

وصل معه الأمر لدرجة معقدة، فكان يشعر بوجودها ويتخيل أنها معه، وتغلب على الأمر بمساعدة الطبيب.