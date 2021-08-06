أزمة قلبية وقسطرة.. تفاصيل أزمة صلاح عبدالله الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت المذيعة دنيا صلاح عبدالله، عن مرور والدها الفنان الكبير صلاح عبدالله، بأزمة صحية، استدعت نقله لأحد المستشفيات، قبل يومين.

ونشرت دنيا عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، صورة لوالدها على سرير المرض وهي ممسكة بيده، وعلقت "سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله".

وتابعت مطمئنة الجمهور وكاشفة عن حالته الصحية "أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل، أول امبارح بليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى، واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت، ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير".

وأضافت دنيا "وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة وبإذن الله نخرج من المستشفى بكره، والدكاترة طمنونا انه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله، دعواتكم لصاصا ابو قلب طيب".

جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله يشارك كضيف شرف في فيلم "الإنس والنمس" قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي، واستقبلته دور العرض السينمائي أول أمس الأربعاء.