فن ومشاهير

غنت لها يسرا وحضر زفافها نجوم الفن.. من هي إسراء طاهر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت المنتجة إسراء طاهر، بزفافها مساء يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس الجاري، في واحد من أكبر فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن إسراء وحفل زفافها..

- إسراء تنتمي لواحدة من أشهر الأسر الفنية في مصر والعالم العربي.

- هي ابنة شقيقة كل من: السيناريست والشاعر والكاتب مدحت العدل، المنتج جمال العدل، المنتج محمد العدل، الفنان رمزي العدل، والفنان الراحل سامي العدل.

- تعمل في شركة الإنتاج الشهيرة العدل جروب، منذ نحو 10 أعوام.

- عملت منتج منفذ لعدد كبير من أعمال شركة العدل جروب، بينها: "بـ100 وش"، و"خيانة عهد".

- حصلت على جائزة أفضل منتج تنفيذي عن تنفيذها مسلسلي خيانة عهد وبـ100 وش، وذلك في مهرجان نجم العرب 2020.

- غنت في حفل زفافها الفنانة يسرا "3دقات" و"جت الحرارة".

- شهد حفل زفافها حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن، بينهم: "يسرا، منة شلبي، محمد فراج، بسنت شوقي، عبير صبري، هنا الزاهد، هنادي مهنا، أحمد فهمي، أحمد خالد صالح.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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