بالصور| بشرى تواصل تصوير فيلمها الجديد "معالي ماما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الفنانة بشرى، تصوير مشاهدها في فيلم "معالي ماما" إخراج أحمد نور، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وحرصت بشرى، على تصوير فيديو في كواليس "معالي ماما" يجمعها بسولي والذي يجسد دور نجلها خلال أحداث العمل، وجمعتها صور بالطفل ياسين أمير والفنان حسام داغر والفنانة الشابة نور إيهاب.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى، محمود الليثي، ويجمع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم: شيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وتأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف، ومسئول إعلامي يارا أحمد.