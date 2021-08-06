بالصور| وزيرة الثقافة تشهد احتفالية "كوكب الشرق" بأوبرا الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في إطار المتابعة الميدانية لمسارح الدولة ومتابعة تنفيذ خطط الأنشطة الفنية والثقافية خلال فصل الصيف في المدن والمحافظات الساحلية، شهدت الفنانة الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، احتفالية كوكب الشرق التي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

شارك في إحياء الحفل المطربة ريهام عبدالحكيم والمطربة مي فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عماد عاشور .

قالت إيناس إن الحفاظ على التراث والموروث الموسيقي والغنائي المصري أحد أهم الأهداف الرئيسية للدولة، وأشارت أن حرص وزارة الثقافة من خلال هيئاتها ومؤسساتها على تنشيط الذاكرة الفنية من خلال الاحتفاء بإعلام الموسيقى والغناء؛ يهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالرموز الخالدة الذين سطروا تاريخ الإبداع المصري، مؤكدة أن القوى الناعمة أحد أهم الأدوات الفاعلة التي تساهم في بناء وتطوير المجتمع ونشر التنوير.

وأشادت بوعي الجمهور وإقباله على المنتج الثقافي والفني الذي تقدمه الدولة، مضيفة أن الجمهور المصري هو النبراس الذي يضيء درب الفنون بثرائها وتعددها وتنوعها .

وكان الاحتفال قد شهد تألق ريهام عبدالحكيم التي شدت بأغنيتي "الحب كده، الأطلال"، ثم عزف المايسترو عماد عاشور على آلة التشيللو من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب موسيقى "ودارت الأيام"، كما أبهرت الفنانة مي فاروق الجمهور بأغنيتي "جددت حبك" و"انت عمري"، وفي ختام الاحتفال قدمتا المطربتان مي وريهام دويتو لرائعة الشاعر بيرم التونسي والموسيقار زكريا أحمد "غني لي شوي شوي" .