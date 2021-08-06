"حر أوي".. يسرا تغني "3 دقات" و"جت الحرارة" في حفل زفاف "إسراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة يسرا، على تهنئة إسراء طاهر، ابنة شقيقة السيناريست الكبير مدحت العدل والمنتج الكبير جمال العدل، والمنتج الكبير محمد العدل، والذي أقيم مساء الأربعاء 4 أغسطس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وغنت الفنانة يسرا أغنيتها الشهيرة "3 دقات"، وحرص على ترديد كلماتها معها الحضور في حفل الزفاف، وفي مقدمتهم العروس وعريسها.

كما غنت يسرا أغنيتها "جت الحرارة"، وتفاعل معها أيضا الحضور، وتفاعل معها الفنانة منة شلبي، والعروس إسراء، وباقي الحضور، وأشارت يسرا لارتفاع درجة حرارة الجو، قائلة "حر أوووي"، ليضحك الحضور، ويرد أحدهم "أغنية مناسبة جدا".

جدير بالذكر أن حفل الزفاف شهد حضور كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن، بينهم: عبير صبري، محمد الشرنوبي، محمد فراج، بسنت شوقي، مايان السيد، هنادي مهنا، أحمد فهمي، هنا الزاهد، أحمد خالد صالح.