رحمة حسن بالأبيض والأسود ونيكول سابا بصحبة زوجها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل عصفور داخل حمام السباحة.

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بأحد الشوارع.

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها .

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة بتقنية الأبيض والأسود.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء قضائها عطلتها الصيفية.

نيكول سابا

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة زوجها يوسف الخال.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من جلسة تصوير جديدة.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.