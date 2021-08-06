شكرا لقرائتكم خبر عن "مش عايزة تبقى ملك حد".. ليلى علوى تكشف أسباب اعتزال شقيقتها التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة ليلى علوي عن شقيقتها الصغرى "لمياء"، وتفاصيل اعتزالها العمل الفني في سن صغيرة، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، على قناة cbc.

وأوضحت ليلى، أنها كانت تشارك في برامج الأطفال قديما، بينما شقيقتها كانت أصغر منها سنا، وشاركت في أحد الأفلام مع الفنان نور الشريف والفنانة هند رستم، تلاه فيلم "من أجل الحياة" من بطولة الفنان رشدي أباظة والفنانة شويكار، وكانت محبة ومتقنة لعملها الفني.

تابعت: "لما بدأت تكبر أتعرض عليها شغل في أعمال تانية لكنها رفضت وقررت توقف.. وقالت جملة لا يمكن أنساها خلتني مندهشة أنا ووالدتي.. قالت لنا أنا عايزة حياتي تبقى ملكي مش ملك حد.. هي أصغر مني وبتفهم أكتر مني، عشان كده فعلا حياتها دلوقت بقت ملكها وملك عيلتها الجميلة".