بالصور – شاهدوا زوجة الفنان طارق لطفي في ظهور نادر لها؛ وتعرفوا علي أبنائه الثلاثة

كتب امير فتحي في الخميس 5 أغسطس 2021 11:57 مساءً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ”السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنان المصري طارق لطفي الذي ظهر مؤخرًا مع زوجته التى لايعرفها الجمهور.

وبالتعريف عن زوجته فهي شاهندا سعودي سيدة مصرية وهي زوجة الفنان طارق لطفي، وقد كان اللقاء الأول بينهما في عام (1995) في حفل افتتاح إحدى المجلات، وكانت زيارتها الأولى إلى القاهرة، حيث كانت تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها ثلاثة أطفال هم “شريف، ليلي، ياسين”. من زوجها طارق لطفي

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اشار الممثل ​طارق لطفي​ الى ان أعمار أبنائه الثلاثة الأكبر شريف عمره 19 عاما، وليلى 15 عامًا في الصف الثاني الثانوي وياسين في الصف الثاني الابتدائي، كاشفا ان أن ابنه الأكبر شاهد مسلسله “القاهرة كابول” في حين ان أما ابنته شاهدت الحلقة الأولى فقط، وذلك لعدم تمكنها من اللغة العربية جيدا، قائلًا: “ليلى العربي بتاعها وحش وحاولنا معاها كتير جدًا هي مختارة تفكر بشكل مختلف”.

الجدير ذكره أن حديث طارق لطفي عن أولاده جاء في “برنامج كلمة أخيرة” مع لميس الحديدي ويعرض عبر قناة ON.

وقال الفنان استمعت بالتمثيل والمنافسة مع نبيل الحلفاوى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وأحمد رزق وحنان مطاوع، ومشهد الحوار الرباعى في مسلسل القاهرة كابول لم يعاد وكنا مستمتعين بالأداء والحالة الإبداعية ، وشركة الإنتاج وفرت لننا كل ما نحتاجه وكل عناصر القوة في العمل الدرامى كانت موجودة في المسلسل.

وأوضح لطفى أن نجاح القاهرة كابول فاق كل توقعاته، متابعا: رغم عمق قصة المسلسل لكن الناس فاجئتنى بالاهتمام والمتابعة، وتلقيت اتصالات مشجعة من الجمهور والنقاد مضمونها أننا أعطينا للناس أمل في الأعمال الجادة ، كما أن جملة الناس عايزة كدة كذبة كبيرة.

الجدير ذكره ان حديث طارق لطفي عن مسلسله الأخير جاء في “برنامج 60 دقيقة“، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى يقدمه الكاتب الصحفى أحمد الطاهري

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