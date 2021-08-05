فنانون تونسيون يدعمون قرارات قيس سعيد: تمنع نزيف "العطالة السياسية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمن الفنانون التونسيون قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان التونسي ورفع الحصانة على النواب.

واعتبر الفنانون قرارات قيس سعيد "جريئة من شأنها أن تحل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعيشها البلاد"، شريطة أن يحسن من وضع الفنان التونسي.





وأعلن "سعيد" يوم 25 يوليو/تموز الماضي تجميد كل أعمال مجلس النوّاب، وإعفاء هشام المشيشي رئيس الوزراء التونسي من منصبه بعد يوم من المظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد، رغم انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.

قرارات سعيّد جاءت بموجب الفصل 80 من الدستور عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج وبعد التشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي في ظل الصراع على السلطة وتعنت الإخوان.





واعتبر الفنان التونسي وعضو نقابة الفنانين التونسيين، نور شيبة، أن الإجراءات التي اتبعها قيس سعيد هي إجراءات ضرورية لوقف نزيف "العطالة السياسية"، التي تسببت فيها حركة النهضة منذ سنة 2011، مؤكدا بأنه خلال العقد الأخير فقد الفنان التونسي مكانته داخل البلاد.

وحمل "شيبة" الحكومات المتعاقبة مسؤولية المعاناة الاجتماعية للفنانين التونسيين.

وتابع نور شيبة: "ما قام به قيس سعيد هو تعبير عن إرادة الشعب التونسي وننتظر منه إجراءات أخرى تخدم الفنان"، مؤكدا أنه يستعد لإصدار أغنية تحاكي التغيرات الجديدة التي طرأت على البلاد.

ونور شيبة هو فنان وممثل تونسي صاحب أعلى نسبة استماع في تونس، وهو من مؤسسي النقابة التونسية للفنانين التونسيين التي يترأسها صابر الرباعي، ومن أبرز أغانيه "يا عم علي" و"يا بنية" و"الحب صعيب" و"مريومة".

بدوره، أشاد حسام الساحلي المخرج المسرحي بقرارات قيس سعيد الأخيرة، قائلا: "كان من الضروري أن يحدث تغيير جذري مع منظومة أحدثتها حركة النهضة لا تستجيب لحقوق الإنسان".





ووصف تحرك 25 يوليو/تموز بأنه تحرك تلقائي ضد نظام سياسي أرسته النهضة، وهو نظام هجين، مؤكدا أن الشعب التونسي يريد رئيسا عادلا يستمد مرجعيته من الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.

وأكد أن قيس سعيد التقط اللحظة التي عبر فيها الشارع عن رفضه لحركة النهضة وقال: "نبارك الذي حدث على أمل أن يفعل قيس سعيد قراراته التي وعد بها بحفظ الدولة المدنية".

كما أشاد "اتحاد الكتاب التونسيين" بالقرارات التي اتخذها رئيس التونسي قيس سعيد، بهدف "إنقاذ تونس مما تردّت فيه من خراب على مدى عشرية كاملة".

وأصدر الاتحاد بيانا، جاء فيه أن الاتحاد "يعبر عن مساندته المطلقة للقرارات الجريئة المتخذة من رئيس الجمهورية، ويعتبر ما قام به رئيس الدولة إجراء قانونيا دستوريا لا غبار على شرعيته".





وأعلن الاتحاد أيضاً دعمه للقوات العسكرية والأمنية في "عملها من أجل حماية البلاد والعباد، والحاضر والمستقبل، وقد عهدناها منحازة دائماً إلى الوطن دون غيره، ورفضه كل التدخلات الخارجية التي من شأنها التأثير على الشأن الداخلي".

"اتحاد الكتاب التونسيين" دعا كافة الكُتّاب والمثقفين وجميع المواطنين وخاصة الشباب إلى "الالتفاف حول مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية لحماية راية الحرية والكرامة، راية الحياة التي تليق بكل التونسيات والتونسيين.

بدورها، عبرت نقابة الفنانين في تونس، عن مساندتها للمطالب الشعبية في البلاد، معتبرة أن "الإجراءات الاستثنائية" التي أمر بها الرئيس قيس سعيد، جاءت "لترجمتها".

ونشرت نقابة الفنانين في تونس بيانا قالت فيه: "تعبر نقابة الفنانين التونسيين عن مساندتها للتحركات والمطالب الشعبية للتونسيين كافة، والذين نحن جزء منهم".

وأضافت النقابة في البيان أنها تساند "الإجراءات الاستثنائية" التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي جاءت "لتترجم هذه المطالب التي طال انتظارها، ولتصحيح أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية أثرت في حياة المواطن البسيط، وأثرت سلبا على كل المهن الثقافية والفنية في البلاد".