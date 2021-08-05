10 معلومات عن فيرا فارميجا.. بدأت حياتها كموظفة خدمة عملاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت الممثلة الأمريكية فيرا فارميجا الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، منها سلسلة الرعب The Conjuring (الشعوذة).

ورصد موقع "ذا فاكتس ايت" الأمريكي بعض الحقائق التي لا نعرفها عن النجمة ذات الأصول الأوكرانية، احتفالًا بعيد مولدها في 6 أغسطس/آب.

1- قبل أن تحترف فيرا فارميجا التمثيل، كانت تعمل موظفة خدمة عملاء في شركة صيانة تكييفات.





2- تمتلك فيرا 7 أشقاء، وهي الثانية في الترتيب، وتعمل شقيقتها الصغرى تايسا في التمثيل أيضًا، وقامت ببطولة فيلم The Nun (الراهبة).

3- اللغة الإنجليزية ليست لغتها الأم، وبدأت تتعلم الإنجليزية وهي في الخامسة أو السادسة من عمرها.





4- لم تهتم عائلتها بالفن أو التمثيل، ولم يشجعها أحد على متابعة الأفلام أو التلفزيون خلال تقدمها في العمر، لذلك لم يكن الفن في مخيلتها وهي طفلة.

5- بدأت رحلتها مع الفن عندما فازت بدور في مسرحية مدرسية، ثم قررت تجربة التمثيل عند التحاقها بجامعة Syracuse، وبعد تخرجها عملت في مسارح نيويورك لبعض الوقت.

6- تعيش فيرا مع زوجها في مزرعة مع أبنائها الإثنين، وتعشق العمل في حديقة منزلها، وتمتلك 3 حيوانات من الماعز.





7- تحب فيرا حياكة الصوف في وقت فراغها، وعادة ما تقوم بالحياكة في فترات الراحة بين مشاهد الأفلام التي تقوم بها.

8- لا تحب فيرا هوليوود، وترى أنه من الصعب الحفاظ على صورة نبيلة أمام الجمهور، ولذلك تحب الأفلام المستقلة.





9- صرحت فيرا أنها تقوم بحرق سيناريوهات الأفلام التي لا تحب القيام بها.

10- تهوى فيرا الموسيقى، وتمتلك مهارة العزف على البيانو والجيتار، كذلك تستطيع تحدث الإسبانية والفرنسية بطلاقة.



