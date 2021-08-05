شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: أُصبت بالاكتئاب وفكرت فى الموت لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت النجمة ليلى علوى اللحظات الصعبة في حياتها وقت وفاة أبيها والتى تزامنت مع تصويرها فيلم المصير في سوريا، وموقف نبيل لا يمكن أن تنساه للمخرج الراحل يوسف شاهين.

وقالت ليلى علوى، خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى يذاع على فضائية CBC: "فى 16 سبتمبر 96 توفى أبى، كنت بصور المصير فى حمص، خلصت تصوير وطلعت أنام، صحونى الساعة 7 عشان يبلغونى، يوسف شاهين وقف التصوير، وحجز لى طيارة الساعة 10 صباحا، ورحت دفنت أبويا ورجعت الصبح تانى يوم على التصوير".

وأضافت ليلى علوى: "حياتى لحد سنة 97 مكنتش ملكى، كانت ملك الشغل، عمى مات وأنا فى مهرجان كان 97 بفرنسا ومن وقتها فكرت فى الموت وجالى اكتئاب، وبدأت أوزن الأمور شوية بين الشغل وحياتى الشخصية، حتى مع وجود ابنى خالد حياتى بقت ملكه، لذلك عايزة أقول أصعب حاجة فى الحياة تربية الأولاد لذلك تحية لكل أم لديها أولاد".

وقصت ليلى علوى ذكرياتها مع فيلم "المصير" للمخرج يوسف شاهين: "أيام فيلم المصير مش ممكن أنساها خاصة لحظة وقوفونا على السجادة الحمراء في مهرجان كان، وتكريم يوسف شاهين بالسعفة الذهبية عن مجمل أعماله، وكانت فرحة كبير لمصر والعرب".