شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال على رأس الوفد المصرى لحضور ختام مهرجان المسرح الحر بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد المخرج خالد جلال على رأس الوفد المصرى الذى يضم الفنان محسن منصور والمخرج مازن الغرباوى والفنان أيمن الشيوى، والفنانة وفاء الحكيم، لحضور ختام مهرجان المسرح الحر بالأردن، وتكونت لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان برئاسة الفنان خالد جلال من مصر وبعضوية الفنانة مرام أبو الهيجاء من الأردن، والدكتور هشام زين الدين من لبنان، والسينوجراف الأردنى محمد المراشدة والدكتورة إنجي البستاوى من مصر.

وافتتح المهرجان بعرض للفنانة روان روشنى وفرقتها أما حفل الختام كان لفرقة نايا النسائية، والتى قدمت التراثيات الأردنية، وكرم المهرجان في دورته الشبابية الثانية الفنانة قمر الصفدى والفنان عبد اللطيف شما، والدكتور غسان طنش.

وشارك العرض المسرحى المصرى "انتحار معلن" كعرض شرفى ضمن فعاليات مهرجان المسرح الحر الدولى بالمملكة العربية الأردنية، وذلك على مسرح المركز الثقافى الملكى فى الأول من أغسطس، والعمل تأليف الكاتب السعودى د. سامى الجمعان، تمثيل الفنانة التونسية منى التلمودى، إخراج مازن الغرباوى، تصميم ديكور رضا صلاح، تأليف موسيقى د.طارق مهران، تصميم أزياء د.مروة عودة.

مسرحية "انتحار معلن" مونودراما تتناول حياة الكاتبة والروائية الإنجليزية الشهيرة فرجينيا وولف Virginia woolf، بكل ما عاشته في حياتها من مآسٍ، وما تركته من أثر إبداعي في الكتابة الروائية، وهي رائدة في المطالبة بحقوق المرأة، إلا أن إصابتها بمرض الهوس الاكتئابي ثنائي القطب، الذي كانت تسمع من خلاله ضجيجا وأصواتا في رأسها، ما وضعها تحت ملاحظة زوجها لونارد وولف دائما، نتيجة الانهيار العصبي الذي تعرضت له لأكثر من مرة، حتى إنها كررت محاولات الانتحار للتخلص من حياتها البائسة.