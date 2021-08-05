شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Al Naher اللبنانى 3 مرات بمهرجان لوكارنو بدءًا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض مهرجان لوكارنو السينمائى الدولى فى دورته الـ74، الفيلم اللبنانى " Al Naher "، إخراج غسان سلهب، 3 مرات بدءًا من اليوم، وغدا الجمعة وبعد غدا السبت.

فيلم " Al Naher" هو الثالث من ثلاثية أفلام قام بها غسان سلهب، والتى تضم فيلم الجبل إنتاج 2010 ومن بعدها فيلم الوادى عام 201، وهو من بطولة الفنان الفلسطينى على سليمان ويمنى مروان، ومن المقرر أن ينطلق المهرجان فى الفترة من 4 حتى 14 أغسطس المقبل.

يتناول الفيلم قصة رجل وامرأة يكونان على وشك مغادرة مطعم يقع فى قلب الجبال اللبنانية فى يوم من أيام فصل الخريف، وفجأة يسمعا أصوات طائرات حربية تحلق على ارتفاع منخفض، يشعرون وكأن الحرب تندلع مرة أخرى. في هذه اللحظة تغيب المرأة عن انظار الرجل، فيبدأ هذا الأخير بالبحث عنها ليجدها على الجانب الآخر من الجبل، ليغرقان معاً في عمق الطبيعة، تمامًا مثل الخيط الرفيع الذى يربطهما ببعضهما البعض.