بالصور| أول ظهور رسمي لهنادي مهنا بعد خسارة وزنها وعودتها للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة الشابة هنادي مهنا على حضور حفل زفاف إسراء، ابنة شقيقة الكاتب مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، والذي أقيم أمس الأربعاء، بحضور كوكبة من نجوم الفن.

وجاء حضور هنادي بصحبة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، ويعد هذا الظهور الأول لها في مناسبة اجتماعية رسمية، عقب عودتها للقاهرة، وبعد خسارتها الكثير من وزنها.

وكانت هنادي مهنا أثارت حالة من الجدل عقب نشرها مجموعة صور كشفت عن نحافتها وخسارتها للوزن بشكل ملحوظ.

ونشرت هنادي، مجموعة صور لها عبر "إنستجرام"، بعدسة زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي علّق على نحافتها وكتب: "مش لايق عليكِ كده ليه خسيتِ؟"، "أنتِ إزاي خسيتِ أوي كده؟"، "إنتِ خسيتِ كده بجد إزاي؟"، "ليه خسيتِ، برافو شكلك أحلى" وغيرها.