بالصور| افتتاح العروض التجارية لـ"بين الجنة والأرض" في الأردن بحضور مخرجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلق الفيلم الروائي "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار تجاريًا أمس في دور العرض الأردنية، وذلك في عرض خاص أقيم في سينما برايم البركة مول، حضرته المخرجة والمنتج ومجموعة من الصحفيين والنقاد وشخصيات عامة.

ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في سينمات برايم وجراند وتاج، وتأتي عروض الفيلم في الأردن ضمن جولة الفيلم التجارية في العالم العربي التي بدأت في مصر بسينما زاوية، حيث حصل على عروض ناجحة استمرت لأكثر من 6 أسابيع، كما انطلق أيضاً في الإمارات العربية المتحدة في سينما عقيل لمدة ثلاثة أسابيع.

وكان الفيلم قد تلقى إشادة نقدية كبيرة منذ بداية عرضه، إذ قال عنه كين لوتش "شيق، أداءاته الرئيسية مؤثرة، إنه فيلم قوي حقاً"، بينما وصفته مجلة هوليوود ريبورتر بأنه "فيلم عصري، ذو طابع بصري مختلف"، وكتبت سكرين ديلي أيضاً "ممتع للجمهور".

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.

اختير "بين الجنة والأرض" للمنافسة على جوائز الجولدن جلوب وأكاديمية الفيلم الأوروبي، وخلال مسيرته بالعديد من الجوائز الدولية منها جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بمهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، جائزة الجمهور بمهرجان أفلام الشرق الأوسط الآن، جائزة أفضل ممثل من مهرجان موسترا دي فالنسيا‎، تنويه خاص من مهرجان أفلام المرأة المتوسطية في لشبونة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسمبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي وفي الأردن من خلال الشبكة العربية للإعلام (استوديوهات أبو لغد).

نجوى نجار كاتبة ومخرجة انخرطت في اكتشاف العديد من الأبعاد الفنية الجديدة، إذ أخرجت وكتبت وأنتجت العديد من الأفلام التي حصدت نجاحاً نقدياً وفازت بالجوائز بعد عرضها في مهرجانات القاهرة وبرلين وكان ولوكارنو وصاندانس. وفي عام 2020 تلقت دعوة للانضمام إلى الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون.