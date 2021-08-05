بعد شهر من الانفصال.. ميرنا الهلباوي تعلن عودتها لمحمد عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت المذيعة ميرنا الهلباوي، عودتها لخطيبها الفنان محمد عطية، بعد مرور حوالي شهر على إعلانها خبر انفصالهما.

ونشرت ميرنا عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام"، صورة تجمعها بـ عطية، معلقة "لم ننته بعد، سوف نستمر في النضال - بالمعنى الحرفي والمجازي - من أجل حبنا".

كانت ميرنا الهلباوي أعلنت انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة: "سينجل.. الحمد لله على كل شيء".

كان الفنان محمد عطية أعلن ارتباطه بمذيعة الراديو ميرنا الهلباوي، في أكتوبر 2020، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، إذ شارك جمهوره صورة تجمعهما وعلق عليها: "حب".

وانهالت عليهما التعليقات من النجوم والجمهور التي حملت التهاني وتمنت لهما حياة سعيدة.

يُذكر أن عطية كان قد نشر فيديو ظهر فيه مع ميرنا وهما يرقصان في حفل زفاف إلى جانب الفنانة هنا الزاهد التي علقت على صورتهما قائلة: "الثنائي المفضل لدي".

محمد عطية، بدأ حياته الفنية بعدما نجح في الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي"، وعاد إلى مصر وشارك في بطولة: "درس خصوصي"، "عليا الطرب بالتلاتة".