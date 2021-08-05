إيرادات الأربعاء.. "االإنس والنمس" يتفوق على "العارف" و"أحمد نوتردام" الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: "أحمد نوتردام"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، "النمس والإنس"، وحققت الأفلام الخمسة مجتمعة أمس الأربعاء 4 أغسطس إيرادا بلغ 2 مليون و781 ألفًا و998 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الإنس والنمس

احتل صدارة شباك التذاكر فيلم "الإنس والنمس"، محققًا مليون و447 ألفًا و473 جنيهًا.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

العارف

جاء فيلم "العارف- عودة يونس" في المركز الثاني، بعد تحقيقه إيراد قُدر بـ814 ألفا و405 جنيهات.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز الثالث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 305 آلاف و676 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

في المركز الرابع يأتي فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 211 ألفا و135 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.

أحمد نوتردام

حصل على المركز الخامس فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه 3 آلاف و309 جنيهات.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.