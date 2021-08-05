بعد "سجن النسا".. أحمد داوود يقابل نيللي كريم قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ الفنان أحمد داوود، تصوير أولى مشاهده في مسلسل جديد، من المقرر عرضه على منصة شاهد قريبًا، ويجمعه للمرة الثانية بالفنانة نيللي كريم.

داوود سبق وقابل نيللي قبل سنوات في مسلسل "سجن النسا" للمخرجة كاملة أبو ذكري. ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل حول العمل الجديد.

نشر داوود على حسابه الرسمي بـ إنستجرام، عبر خاصية القصص القصيرة، صورة لباقة ورد مُرسل له من قِبل شركة إنتاج المسلسل وهي Partner Pro لتهنئته بانطلاق التصوير، وتتمنى إنجاز مسلسل قوي يعجب الجمهور، وكشف عن باقة أخرى من ستوديوهات mbc.