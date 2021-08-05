رسمياً.. ميسي خارج برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن برشلونة الإسباني، الخميس، عدم تجديد تعاقده مع نجم الفريق ليونيل ميسي، مما يعني رحيله عن الفريق الكتالوني بعد 17 سنة حافلة.

وسيغادر ميسي الفريق الكتالوني بسبب عقبات مالية في عقده.

وجاء الإعلان الجديد بمثابة مفاجأة صاعقة بعدما أشارت كل التكهنات خلال الساعات الأخيرة إلى أن “البرغوث” بات قريبا من تجديد التعاقد.

والأربعاء، توقعت صحيفة “ماركا” الإسبانية توقيع عقد ميسي الجديد مع برشلونة “في غضون ساعات”، بعدما تم الاتفاق على بنوده قبل ثلاثة أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أن العقد تم تأجيله في السابق بسبب القضايا المالية في برشلونة، لكن الرئيس خوان لابورتا تمكن من تحقيق هدفه الرئيسي وهو “إبقاء ميسي في الفريق”.

وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة كان واثقا أن نجمه الأول سيوقع العقد في الساعات المقبلة، مما سيجعله رسميا.

لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب، الخميس، بعد بيان برشلونة، الذي أوضح، حسب موقع “غول” أن المفاوضات بين اللاعب والنادي لم تؤد إلى اتفاق بسبب “عقبات مالية وهيكلية” في عقده.

وقدمت إدارة النادي الشكر إلى ميسي على ما قدمه للنادي متمنية له “التوفيق في مسيرته الرياضية والشخصية”.