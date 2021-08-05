صادق صبّاح لـ”صوت بيروت انترناشونال”: أصر على تصوير أعمالي في لبنان دعماً لاقتصاده

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2021 8:39 مساءً

يعتبر صادق صبّاح من اهم المنتجين العرب، فهو قدم من خلال شركة “صبّاح اخوان” مئات الاعمال التلفزيونية والسينمائية على مدار 70 عاما والتي لاقت نجاحا كبيرا في كل الوطن العربي. واعتاد الجمهور على مشاهدة اعماله في شهر رمضان المبارك كل سنة. وكانت الاعمال الدرامية التي انتجها في رمضان الماضي قد نالت انتشارا واسعا وابرزها 2020 و”ملوك الجدعنة” و”لحم غزال”. ترى ما الذي يخبئه للفترة المقبلة؟ هذا ما يخبره صادق صبّاح لـ”صوت بيروت انترناشونال” ” بعد النجاح الذي حققناه في رمضان 2021 لست خائفا من التحضير للعام المقبل لانني اتكل على الله سبحانه وتعالى دائما”.

اما عن اصراره على تنفيذ اعماله في لبنان رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد فيقول “نعم رغم كل ما يمر به لبنان نحن في الشركة نصر على انتاج اعمالنا الدرامية في لبنان لاسباب عدة اولها السعي الى دعم اقتصاد بلدي. كما ان المؤهلات الفنية والتقنية مواقع التصوير كلها امور تسهل الانتاج ونحن لدينا ايمان كبير بالاطقم الفنية اللبنانية في كل المجالات”.

وبالنسبة لخارطة رمضان 2022 وهل حدد الاعمال التي ستصور في الاشهر المقبلة فيؤكد قائلا “هذه الخارطة لم تتضح بعد انما من المرجح ان تظهر ملامحها في القريب العاجل”. وبما انه يخوض الانتاج الدرامي للمنصات الرقمية مثل “شاهد” فهل يجد فرقا بين تنفيذ هذه الاعمال وتلك الخاصة بالتلفزيونات يشير صادق صبّاح ان لكل عمل ظروفه ولا علاقة للربح والخسارة بالامر بل نحن نعمل بما هو مطلوب منا في السوق الدرامي.

وعما اذا كان ينوي انتاج افلام سينمائية قريبا فيقول “نعم يوجد في خطتنا النية لتحضير اكثر من فيلم وعندما تكتمل الصورة سنعلن عن التفاصيل”.

واخيرا اكد صادق صباح ان الاعمال التي تصور حاليا من انتاج شركته هي “شتي يا بيروت” من بطولة عابد فهد وسامر اسماعيل وزينة مكي وهو من تأليف بلال شحادات واخراج ايلي السمعان. كما ان تصوير مسلسل الجزء الخامس من مسلسل الهيبة-جبل” بطولة تيم حسن وعبد المنعم عمايري وايميه صياح ومنى واصف واخراج سامر البرقاوي فما يزال مستمرا وان شاء الله سيعرض في موسم الخريف. ويتابع “هذا وانتهينا من تصوير جزئين من مسلسل “باب الجحيم” من بطولة آدم بكري وسنتيا سموئيل واخراج امين درة ويعرض على منصة “شاهد”. وايضا تم الانتهاء من تصوير مسلسل “صالون زهرة” بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار وفادي ابي سمرا ومجدي مشموشي وطوني عيسى ومجموعة كبيرة من الممثلين ومن اخراج جو بو عيد وسيعرض خلال ايام على “شاهد”، وفي النهاية اتمنى ان تنال كل هذه الاعمال اعجاب المشاهدين.