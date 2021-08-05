شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين فى الإسكندرية من أجل "عبده مشاكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد الفنانة شيرين في مدينة الإسكندرية من أجل تقديم العرض المسرحى "عبده مشاكل" بمسرح الشبان، ولمدة ليلتين اليوم وغدًا، والعرض من بطولة شريف نجم ابن الفنان الراحل محمد نجم، وشيرين، وحسن عبد الفتاح، وعبد الله مشرف، وخالد محروس.

وافتتحت عروض المسرحية فى عيد الأضحى الماضى، ورفع أبطال المسرحية لافتة عليها صورة الفنان الراحل محمد نجم ومكتوب عليها: "عمرنا ما حننساك" وتعد المسرحية خطوة من شريف نجم لتخليد ذكرى والده الراحل واستكمال مشواره الفنى خاصة أن "نجم" كان يعرض مسرحياته كل صيف بمدينة الإسكندرية.

كان شريف نجم قد شارك مع والده الفنان الكوميدي محمد نجم، الذي توفى في عام 2019، في عدد من المسرحيات، أبرزها «الواد النمس» عام 1981، و«الخوافين» عام 1987، كما شارك في مسرحية «عبده يتحدى رامبو» عام 1990، و«عيطة عامل زيطة» عام 2003.