أجمل ممثلة في تاريخ السينما.. أول فيلم شاركت فيه قبلها البطل 70 مرة وتسببت القبلات في أزمة رقابية.. شاهد من هي؟

كتب امير فتحي في الخميس 5 أغسطس 2021 08:57 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة ممثلة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها في تلك المرحلة العمرية.

إنها الفنانة المصرية “ميرفت أمين” التى أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديـا .

ميرفت أمين في الطفولة

­ ­ أثار فيلم “أبي فوق الشجرة”، أول أفلام ميرفت أمين وآخر افلام الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، حالة جدل واسعة بعد عر ضه وذلك بسبب عدد القبلات داخل الفيلم، واستمر عرض الفيلم بالسينما 54 أسبوعًا.

الفيلم الذي تم إنتاجه عام 1969، لم تكن قصته فقط المثيرة للجدل، وإنما قبل عر ضه كان هناك حالة جدل فدورا النجمتين في الفيلم والذين لعبتهما كل من نادية لطفي وميرفت أمين كان من المفترض أن تلعباهما نجمتان أخريان، وخاصة دور الفنانة ميرفت أمين.

في البداية كان مرشحا لبطولة الفيلم أمام عبدالحليم حافظ، الفنانة نجلاء فتحي، وجاء ترشيحها من قبل العندليب الأسمر نفسه، فقد كان صديقًا مقربًا للعائلة، وهو من رأى فيها وجهًا يصلح للعمل في السينما، ونصحها ونصح أسرتها بذلك.

وبالفعل عقب موافقة الأسرة وبعدما أدت «نجلاء» بعض الأدوار الصغيرة، عرض عليها عبدالحليم حافظ مشاركته بطولة فيلم أبي فوق الشجرة، رفضت المشاركة في العمل لأنه كان قد عرض عليها بطولة فيلم “أفراح” أمام حسن يوسف، ليغضب منها وطالبها بفسخ تعاقدها مع المنتج رمسيس نجيب لكنها أصرت على إكمال الفيلم فتحول الأمر لقطيعة استمرت لسنوات قبل أن يتم الصلح بينهما قبل فترة قصيرة من وفاة عبدالحليم حافظ.

كما رُشحت الممثلة ” زيزي مصطفي “، لبطولة الفيلم بدلا من نجلاء فتحي لكنها رفضت العمل لأنها تزوجت وستسافر مع زوجها ليستقر الأمر على الفنانة ميرفت أمين والتي رشحها المصور وحيد فريد والذي كان قد شاهدها في فيلم مع الفنان أحمد مظهر، ولم يكن الفيلم قد عرض في ذلك الوقت، ليصبح أبى فوق الشجرة نقطة انطلاق في حياة ميرفت أمين.

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بينما اعتذرت هند رستم أيضًا عن الدور الذي لعبته الفنانة نادية لطفي، لعدة أسباب أولها أنها أدت دور راقصة في فيلم شفيقة القبطية قبل فترة قصيرة من عرض فيلم أبي فوق الشجرة عليها، فخشيت من تأدية دور قريب وأن يقال إنها تكرر نفسها، كما أن المخرج عرض عليها تعديل بعض المشاهد التي اعتر ضت عليها في السيناريو، كما اعترضت هند رستم على عدد القبلات التي قيل إنها وصلت لـ70 قبلة، كما اعتر ضت أيضُا على الأجر الذي عرض عليها من شركة صوت الفن.

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية قالت ميرفت أمين: “لم أفكر في الفيلم ولا في الدور كان كل ما يشغل بالي حينما طلبوني للذهاب إلى الأستوديو أن أقابل عبدالحليم دون الاهتمام بأي شيء آخر”.

وأضافت: “كنت رايحة أبص لعبد الحليم وبس، وبالتأكيد فرحت لما عرفت إني هكون قدامه في الفيلم وحصل الأعظم من كده إن الناس حبتني لما غنالي عبدالحليم يا خلي القلب”.

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