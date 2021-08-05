شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم سيئ من النقاد والجمهور لـ فيلم ذا روك الجديد Jungle Cruise والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Jungle Cruise الجديد لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت على تقييم منخفض الذى وصل إلى 63% من قبل 275 ناقد عالمى، و93% من قبل أكثر من 2500 مشاهد وذلك من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح العمل فى مختلف دور العرض فى 30 يوليو الماضى.



Jungle Cruise

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020، ليطرح في 30 يوليو من العام الجارى 2021.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.