شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك ولعب وفرفشة .. كواليس لوكيشن "معالى ماما" لبشرى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت الفنانة بشرى تصوير فيلمها "معالى ماما" داخل أحد استوديوهات شبرامنت بعد أجازة قصيرة، كما حرصت على نشر جو من البهجة والمرح داخل الكواليس أثناء التصوير، حيث حرصت على التقاط صور تذكارية مع زملائها بالفيلم منهم الفنان حسام داغر.

بشرى مع فريق عمل الفيلم

يذكر أن فيلم "معالى ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثى وحسام داغر ، و يجمع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيماء سيف، وسامى مغاورى، وعلاء مرسى، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولى، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وتأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور، والذى يشارك فى إنتاجه مع أمجد بدر ونانسى يوسف.