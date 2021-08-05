شكرا لقرائتكم خبر عن "ألمظ وسى عبده" تودع جمهور الإسكندرية بعد 15 ليلة على مسرح محمد عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم العرض المسرحى "ألمظ وسى عبده" عروض الموسم الثانى على خشبة مسرح محمد عبد الوهاب، بعد 15 ليلة عرض، من إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده

ويتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

المسرحية بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، طارق راغب، نورهان صالح، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، محمد هلال تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم و إخراج مازن الغرباوى "ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد.