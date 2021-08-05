شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى يتجاوز أصعب مراحل المرض ويبدأ التمرين على الطرف الصناعى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان شريف دسوقى في تصريحات لليوم السابع، إنه تجاوز اصعب مراحل المرض، وأنه يتبقي له مرحلة واحدة وأخيرة وهي تركيب الطرف الصناعي والتمرين على استخدامه، وهي المرحلة التى بدأها بالفعل اليوم الخميس وذلك بعدما خضع لعملية بتر لجزء من ساقه اليسرى.

وفي سياق مختلف خطف النجم شريف دسوقى، الأنظار لحظة ظهوره بمسرحية "ياما في الجراب يا حاوى"، مع النجم الكبير يحيي الفخراني، وإخراج مجدي الهواري، حيث تعد المشاركة الأولي له بعد أزمته الصحية التي تعرض لها منذ عدة أسابيع.

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من الف ليلة وليلة" من المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخرانى علي خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.

كان آخر ظهور للفنان شريف دسوقى أثناء تواجده فى أكاديمية الفنون على هامش لقائه بطلاب معهد الفنون الشعبية بعد أزمته الصحية الأخيرة، وقال إنه مهما حدث له من ظروف إلا أنه حريص على صلته بطلاب المعهد الذى يلقى لهم محاضرات من 4 سنوات عن فن الحكى.

وقال دسوقى: "أوجه الشكر للفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون على دعمه لى ولغيرى من الفنانين، ولا أحد يعرف قيمته غير لما يترك النقابة، وكتر خيره على المجهود الكبير الذى يفعله.