شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يرقص مع زوجته ويهنئها بعيد ميلادها: ربنا يخليكى ليا أنا والبنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم خالد سليم زوجته بعيد ميلادها فى فيديو وجه من خلاله لها رسالة قال فيها: "حبيبة قلبى يا أغلى الناس، يا حتة منى يا أم بناتى، بموت فيكى، ويارب دايما تبقى معايا وفى ضهرى، وربنا يقدرنى وأسعدك، ويارب يقدرنى كمان وأردلك جزء من طيبة قلبك وحنيتك وجدعنتك، أنا بحبك قوى، كل سنة وأنتى طيبة وربنا يخليكى ليا أنا والبنات".

وعلق على الفيديو كاتبا: "أنا الأكثر حظا لأنك لي، ربنا يحميكي يا كل شيء بالنسبة لي، كل عام وأنت بخير كوكو يا ملكتي، أحبك"، لترد عليه كاتبة: "أحبك يا رجلي، ربنا يخليك ليا يارب ومايحرمنيش منك ومن طيبة قلبك وحبك وخوفك علينا".

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم كان مسلسل "جمال الحريم" من بطولة نور، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، أميرة العايدي، حازم سمير، أشرف مصيلحي، أحمد كرارة، غفران، رنا رئيس وهدى الإتربي، تأليف سوسن عامر، إنتاج سينرجي - وإخراج منال الصيفي.