إدوارد يهنئ أبطال وصناع "الإنس والنمس" بطرح الفيلم في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان إدوارد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صناع وأبطال الفيلم الكوميدي "الإنس والنمس" بعد طرحه أمس بدور العرض السينمائي.

وحرص إدوارد على حضور العرض الخاص للفيلم والذي أقيم أمس بسينما كايرو فيستيفال بالتجمع الخامس، بصحبة زوجته وأبنائه.

وعلق: "مبروك فيلم الإنس والنمس، النجم الجامد أوي محمد هنيدي، صديقة العمر منة شلبي، المنتج الكبير هشام عبدالخالق، والمخرج المبدع شريف عرفة".

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج شريف عرفة.