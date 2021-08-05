ابنة أحمد راتب غاضبة.. تهاجم صفحة على "فيسبوك" بسبب صورة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت لمياء ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، عن غضبها من نشر إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك"، صورة لوالدها يرتدي فيها "فانلة وشورت" ويجلس على أحد المقاهي.

وهاجمت لمياء الصفحة، والقائمين عليها، في تعليق على المنشور الذي نشرته الصفحة: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. يعني تخوضوا في سيرة شخص متوفى لمجرد إنكم عايزين تلموا لايكات تافهة زي صفحاتكوا، الحمد لله على سيرته الطيبة ودعاء الناس ليه".

وكتبت في تعليق آخر "للتوضيح، بابا كان بيصور في الإسكندرية وده لبس الدور وقعد يشرب قهوة عقبال لما المشهد يجهز، وطبعًا الناس ما صدقت تصوره، الحمد لله هو كان أبسط من إنه يهتم أصلا هو فين ولا مين بيصوره ولا لابس إيه، لأنه كان على سجيته طول عمره".

وأشارت لمياء إلى أن الصورة من كواليس فيلم "مراتي في الكلبش"، والذي شارك في بطولته الفنان أحمد راتب مع الفنانة نهال عنبر، ومجموعة من الوجوه الشابة.

وعبر حسابها الخاص عبرت لمياء عن سعادتها بحب الناس لوالدها، وكتبت "اللي مفرحني إن كل الناس لسه فاكراك وبتدعي لك يا بابا".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد راتب توفي في 14 ديسمبر عام 2016، تاركًا مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، التي شارك في بطولتها على مدار مشواره الفني، في السينما والمسرح والتليفزيون.