في يومه الأول.. إيراد "الإنس والنمس" يقترب من 1.5 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 4 أغسطس، فيلم "الإنس والنمس" للمخرج شريف عرفة، وبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

الفيلم حقق في يومه الأول بالسينمات، إيرادا قُدر بمليون و447 ألفًا و743 جنيهًا، ليحتل صدارة قائمة إيرادات شباك التذاكر.

"الإنس والنمس" قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمود حافظ، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، سليمان عيد، وظهر كضيف شرف الفيلم الفنان صلاح عبدالله وكذلك الفنان محمد جمعة، إنتاج هشام عبدالخالق.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رعب، حول تحسين الذي يعيش في بيت أسرته مع والدته وشقيقته المتزوجة ولديها طفل ويعمل مدير لبيت الرعب في الملاهي، يتعرض لحادث يغير حياته رأسا على عقب، ويدخله عالم من الجن والعفاريت، ويتزوج منهم "نارمين"، قبل أن يكتشف حقيقتهم ويسعى للقضاء عليهم عبر تعويذة يساعده والده في الوصول إليها.