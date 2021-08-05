اليوم.. أحمد صلاح حسني ضيف إنجي علي ببرنامج "أسرار النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستضيف المذيعة إنجي علي، اليوم الخميس، الفنان أحمد صلاح حسني في برنامج "أسرار النجوم" علي راديو نجوم FM 100.6 الساعة الثامنة مساء ولمدة ساعتين.

وأحمد صلاح حسني هو ممثل ولاعب كرة قدم وملحن، بدأ حياته كلاعب كرة قدم بالنادي الأهلي، وتدرج بين صفوف الفريق منذ طفولته إلى شبابه، ولعب ضمن المنتخب المصري، وسرعان ما خاض تجربة الاحتراف، فلعب لأندية بالدوري الألماني والسويسري والتركي والصيني، واكتفى بما حققه في رياضة كرة القدم في عام 2008، واتجه لتلحين الموسيقي، حيث لحن عددًا من أغنيات كبار نجوم الغناء، وأبرزهم عمرو دياب ومحمد حماقي.

وشارك أحمد صلاح كذلك ممثلًا في عدد من الأعمال الفنية، منها: "شربات لوز، تحت الأرض، السيدة الأولى، كلام على ورق، الفتوة، كلبش، كوفيد-25، هجمة مرتدة، الاختيار، ختم النمر، الممر، حكايتي، لآخر نفس، بيت السلايف، عوالم خفية، والخلية".