نجوى كرم: “في ناس ما عندا بلاد من حُبُّن عملوا أوطان”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

بعد مرور عام على تفجير مرفأ بيروت، نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أغنيتها “بيروت” التي طرحتها العام الماضي في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وأرفقت تعليقاً قالت فيه: “في ناس ما عندا بلاد، من حُبُّن، عملوا أوطان نحنا عنّا أحلى وطن، ومن قلّة حُبّنا.. ضيّعناه”.

كما أعادت نجوى نشر فيديو في حسابها كانت نشرته عقب الإنفجار، وجهت فيه رسالة قاسية للطبقة الحاكمة، قائلة: “كأنو ما صار شي ومبلا صار وكتّر.. دبحتونا ودبحتو البلد متل كأنو ما صار شي، طفيتو أهدافنا وأحلامنا والبكرا تبعنا، ومتل كأنو ما صار شي، هجرتو ولادنا وأدمغتنا ومتل كأنو ما صار شي، نهبتونا وسرقتونا وفلستونا متل كأنو ما صار شي، وقال شو وبكل وقاحة قالولنا بكرا بيتعودو، ولك يعودكن العمى أقلا شي، مش ملككن نحنا.. ولا محط تجاربكن وحقل لتحقيق أمنياتكن”.