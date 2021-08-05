كارين رزق الله: “صاروا عارفين انو صارت ايامن معدودة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

في ذكرى مرور سنة على تفجير مرفأ بيروت، هاجمت الممثلة والكاتبة اللبنانية كارين رزق الله الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، فكتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “صاروا عارفين انو صارت ايامن معدودة! اذا فللو هلق رح يخسروا حصاناتن ويتحاسبوا.. عم يكسبوا وقت بركي شي يتغير.. حاطين امالن بالانتخابات الجاي تيبقوا محميين عكراسيهن! محبوسين بقصورن وناطرين مخرج”.

وكانت تحدثت كارين عن مجريات الأحداث التي مررنا بها منذ بدء الثورة، وعمل المنظومة السياسية وتأثيرها على لبنان، وكتبت: “نزلنا نعمل ثورة تيفللوا كلن! سقّطنا الحكومة وانبسطنا.. الدولار صار 23000 انفجرت بيروت فقّروا الناس بطل في ادوية وبنزين ومازوت وكهربا.. لحد ما ركعنا وقلنالن جيبوا مين ما بدكن بس خلصونا… هيك بتشتغل المنظومة اللي في ناس عم بتدافع عنها”.