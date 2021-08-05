من شريهان إلى بيروت: “ليس لكِ نهاية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمّت الفنانة القديرة شريهان إلى النجوم العرب الذين وجّهوا رسائل تضامن مع بيروت في مصابها، بعد مرور سنة على وقوع التفجير المشؤوم في مرفئها.

لكن رسالة شريهان حملت فائضاً صادقاً من المحبّة، التي تكنّها لهذه المدينة، تمثّلت بمشاركتها مقطع فيديو نشرته الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي عبر حسابها تزامناً مع الذكرى الأولى للفاجعة.

وأرفقت شريهان الفيديو بكلمات جاء فيها: “ستظلّين شتائي وصيفي وجميع مواسمي في ذات اليوم وفي اليوم الواحد، فهذا هو أنتِ، وهذا هو قدرك أنك جميلة، بديعة، عظيمة بكلّ اللغات ولهجات العالم أجمع، ليس لك مثيل أو شبيه”.

وتابعت: “أحببتك منذ أن كان عمري ٧ سنوات، فالبداية كانت أخي وأمي، والنهاية ليس لكِ نهاية يا بيروت”.