فن ومشاهير

من شريهان إلى بيروت: “ليس لكِ نهاية”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمّت الفنانة القديرة شريهان إلى النجوم العرب الذين وجّهوا رسائل تضامن مع بيروت في مصابها، بعد مرور سنة على وقوع التفجير المشؤوم في مرفئها.

لكن رسالة شريهان حملت فائضاً صادقاً من المحبّة، التي تكنّها لهذه المدينة، تمثّلت بمشاركتها مقطع فيديو نشرته الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي عبر حسابها تزامناً مع الذكرى الأولى للفاجعة. 

وأرفقت شريهان الفيديو بكلمات جاء فيها: “ستظلّين شتائي وصيفي وجميع مواسمي في ذات اليوم وفي اليوم الواحد، فهذا هو أنتِ، وهذا هو قدرك أنك جميلة، بديعة، عظيمة بكلّ اللغات ولهجات العالم أجمع، ليس لك مثيل أو شبيه”. 

وتابعت: “أحببتك منذ أن كان عمري ٧ سنوات، فالبداية كانت أخي وأمي، والنهاية ليس لكِ نهاية يا بيروت”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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