بالفيديو.. رقص هنا الزاهد يخطف الأنظار في حفل زفاف "فني جدا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطفت الفنانة المصرية هنا الزاهد الأنظار إليها، خلال حضورها حفل زفاف إسراء طاهر ابنة شقيقة المنتجين مدحت وجمال العدل.

ونشرت الممثلة الشابة مايان السيد فيديو لها وهي ترقص مع صديقاتها كل من هنا الزاهد وهنادي مهنا.

وتظهر هنا الزاهد في الفيديو المنشور وهي ترقص بصحبة هنادي مهنا وسط جموع الحاضرين.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل الزفاف.

وظهرت "هنا" خلال الفيديو ترتدي فستانا لامعا باللون الأخضر، مما نال إعجاب الكثير من متابعيها.

وخاضت الفنانة هنا الزاهد الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام بمسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، وتدور أحداثه في إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق حول شاب صعيدي يهرب إلى القاهرة، ويتعرض لحادث يفقده الذاكرة، فيهتم به أهل الصاغة، ويحاول التنكر في أكثر من شخصية حتى لا يعثر عليه أحد.