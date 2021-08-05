شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم 200 جنيه يدخل غرف المونتاج استعدادا لطرحه بالسينمات 18 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج محمد أمين عمليات مونتاج فيلمه الجديد "200 جنيه"، وذلك بالتزامن مع تصوير مشاهده الأخيرة، وذلك استعدادا لطرحه يوم 18 أغسطس الجارى، بحسب الموعد الذى حدده صناعه.

وتبدأ رحلة الـ200 جنيه من بائع شاب يقوم بمنح أحد الأشخاص ورقة فئة 200 جنيه مختومة باسم شخصية معينة وتتوالى الأحداث.

وقرر عدد من النجوم المشاركين فى العمل الترويج للفيلم، ومن ضمن النجوم الذين شاركوا في حملة الترويج، النجمة القديرة إسعاد يونس، والفنانون غادة عادل وأحمد السعدنى وأحمد رزق ودينا فؤاد، حيث نشروا صورهم عبر حساباتهم الشخصية مضيفين هاشتاج 200 جنيه للإشارة إلى الفيلم المنتظرعرضه.

فيلم "200جنيه"، يتولى بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد السقا وهانى رمزى ونيللى كريم وأحمد رزق وغادة عادل ومحمود حافظ ومحمود البزاوي ومحمد فراج، كما يشهد عودة بعضهم للسينما بعد غياب طويل، على رأسهم إسعاد يونس، هاني رمزي، وأحمد رزق، تأليف أحمد عبد الله، إخراج محمد أمين.