شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يطرح "زيها مين" أولى أغنيات ألبومه الجديد..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد حماقى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "زيها مين"، على "يوتيوب"، أولى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع تميم.

وكان قد انتهى المطرب محمد حماقى من تحضيرات ألبومه الغنائى الجديد، الذى يحمل اسم "يافاتنى"، بعد أن أعلن عن طرحه خلال موسم الصيف الحالى.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء يتعاون مع كل من أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

يذكر أن من آخر أعمال النجم محمد حماقى كليب دعاء دينى بعنوان "ياللى عالم بينا"، والذى طرحه عبر يوتيوب وحساباته على منصات السوشيال ميديا، وهو من كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد إبراهيم، وكان ذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.